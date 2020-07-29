متنبئ جوي يتوقع موعد انتهاء الموجتين اللاهبة والرطبة بالعراق

2020/07/29 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء الموجتين اللاهبة والرطبة بالعراق.وقال عطية، عبر منشور في "الفيسبوك": "اعتبارا من يوم الخميس30 تموز ، عودة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في كافة المدن( عدا شمال شرق البلاد) ، والبصرة تتأخر قليلا بالتحول خلال النهار".وأشار إلى، أن "- نهار يوم الخميس هو موعد انتهاء موجة الرطوبة في مدن الجنوب تدريجيا"، مردفا "أما الموجة اللاهبة فان يوم الجمعة هو موعد انتهائها ، وستشهد مدن الوسط والشمال انخفاضا بعدة درجات ، ولكن مدن الجنوب وتحديدا البصرة تستمر فيها درجات الحرارة خمسينية".وبين، أن "هناك مؤشرات لانخفاض درجات الحرارة قليلا نهاية الاسبوع الاول من شهر آب/ اغسطس المقبل".

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