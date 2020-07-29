الذهب يسجل انخفاضا مع توقف هبوط الدولار

2020/07/29 | 10:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب يسجل انخفاضا طفيفا مع توقف هبوط الدولار

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