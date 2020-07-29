رويترز: أدنوك الإماراتية ستخفض مخصصات النفط الخام ايلول 5% لجميع الدرجات

2020/07/29 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدر مطلع لرويترز يوم الأربعاء إن شركة أدنوك الإماراتية ستخفض مخصصات النفط الخام لشهر سبتمبر أيلول بنسبة خمسة بالمئة لجميع الدرجات.

وأضاف المصدر أن الخفض في درجات الخام، مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي، تتماشى مع اتفاق خفض إمدادات نفط أوبك+.

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