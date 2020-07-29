قيادة عمليات بغداد : حدوث تفجير مسيطر عليه في قضاء أبو غريب

2020/07/29 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … استرعت قيادة عمليات بغداد انتباه المواطنين عن حدوث تفجير مسيطر عليه في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد .وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت المستقلة نسخة منهاليوم الاربعاء ، إنها تسترعي “انتباه المواطنين لحدوث تفجير مسيطر عليه في قضاء أبو غريب”.وأضافت أن ذلك جاء “لقيام الجهد الهندسي في فرقة المشاة السادسة […]

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