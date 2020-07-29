وزير الداخلية يصل الى اقليم كوردستان

2020/07/29 | 10:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الاربعاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان.وقالت مصدر مطلعة لـ"كلكامش برس"، ان "الغانمي قد وصل الى اربيل للقاء وزير داخلية الاقليم ريبر احمد".واضافت ان "الوزيرين سيبحثان القضايا الامنية المشتركة اضافة الى ملفات اخرى"، دون مزيد من التفاصيل.

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