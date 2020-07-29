2020/07/29 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-أربيل

أوضحت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن تزويد المحافظات العراقية بالكهرباء،...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كهرباء كردستان توافق على تزويد بغداد بالطاقة مقابل القيام بهذا الاجراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كهرباء كردستان توافق على تزويد بغداد بالطاقة مقابل القيام بهذا الاجراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).