2020/07/29 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (29 تموز 2020)، بوصول وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى محافظة أربيل للقاء عدد من المسؤولين في إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل إلى محافظة أربيل، من أجل لقاء عدد من المسؤولين في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا بين حكومتي بغداد وأربيل".

يتبع.



.



.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

نعت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، استشهاد ضابطين بهجوم مسلح في قضاء هيت.

وقالت القيادة في بيان، "على خطى الشهداء الأبرار، هاهي قواتنا الباسلة تزف شهيداً أخر الا وهو المقاتل البطل العميد الركن

بغداد اليوم - الانبار

اوضحت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تفاصيل الهجوم المسلح على نقطة عسكرية في قضاء هيت.

وقالت الخلية في بيان، ان "عناصر إرهابية تعرضت بواسطة الأسلحة الخفيفة على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء

بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان مسلحين هاجموا نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في هيت.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسلحين هاجموا نقطة عسكرية تابعة للجيش قرب قرية المحمدي التابعة لقضاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الغانمي يصل إلى أربيل للقاء عدد من مسؤولي كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الغانمي يصل إلى أربيل للقاء عدد من مسؤولي كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).