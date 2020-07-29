2020/07/29 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف مستشار رئيس البرلمان لشؤون المكونات، عماد يوحنا، اليوم الاربعاء، عن اخر المستجدات المتعلقة بقانون الانتخابات وموقف الكتل السياسية من اجراء التعديلات عليه.

وقال يوحنا في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "المشكلة الحقيقية وراء تأخر المصادقة على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة هو الاختلاف بين الكتل السياسية على الدوائر الانتخابية المتعددة".

ويضيف يوحنا أن "هناك تحركا لجمع تواقيع لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية"، موضحا "حتى هذه اللحظة لم يحسم داخل مجلس النواب إجراء تعديل قانون الانتخابات أو التصويت على الدوائر الانتخابية".

وتابع النائب السابق في البرلمان أن "الحكومة والمفوضية والبرلمان اقترحوا اجراء الانتخابات في شهر نيسان أو حزيران أو تشرين الاول المقبل من العام المقبل".

ويعتقد أن "التعديلات على قانون الانتخابات إذا تمت ستشمل فقرات ومواد متعددة منها إلغاء الدوائر الانتخابية المتعددة"، مؤكدا أن "الكتل السياسية ستلتقي بعد عطلة العيد لاستكمال مشاوراتها على قانون الانتخابات".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

طالبت لجنة الزراعة النيابية، الأربعاء (29 تموز 2020)، بالإسراع في تسلم الحكومة الاتحادية لمنافذ إقليم كردستان، فيما دعت إلى اطلاق عملية عسكرية لغلق المنافذ غير الشرعية.

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

قال محمد شياع السوداني، الوزير الأسبق للعمل والصناعة، النائب الحالي في البرلمان، اليوم الاربعاء، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تقر حتى الان برنامجاً حكومياً تنفيذياً، فيما كشف عن سبب قد يقف وراء تراجع ساعات التجهيز

بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، هريم كمال اغا، الأربعاء (29 تموز 2020)، جهات سياسية بمحاولة استغلال مطالب المتظاهرين المشروعة من اجل تصفية حسابها مع الحكومة الجديدة.

وقال كمال في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستشار لرئيس البرلمان يكشف آخر مستجدات قانون الانتخابات وموقف الكتل السياسية منه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مستشار لرئيس البرلمان يكشف آخر مستجدات قانون الانتخابات وموقف الكتل السياسية منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).