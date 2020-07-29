الاتصالات تحمل أصحاب الأبراج المسوقين أسباب ضعف الانترنت في العراق

2020/07/29 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …حمّلت وزارة الاتصالات، أصحاب الأبراج المسوقين أسباب ضعف خدمة الانترنت في العراق، فيما أكدت استعدادها لاستبدال خدمة “الواي فاي” بشبكة ضوئية توفر الإنترنت لكل منزل خلال العام الحالي.وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية باسم الأسدي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “ضعف خدمة الانترنت يعود إلى الاعتماد على أصحاب الأبراج في […]

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