2020/07/29 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات السعودية، في تعطير وتبخير المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي بالمدينة، استعدادا لبدء مشاعر الحج.وشوهد رجال يعطرون جدران الكعبة وآخرون يحملون مباخر ويتجولون بها في أنحاء المسجد الحرام بمكة.وأمرت السلطات السعودية بعملية تنظيف وتعقيم مكثفة للمكان المقدس قبل تعطيره وتبخيره، في مسعى للحد من احتمال تفشي فيروس كورونا.ولأول مرة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تبدأ تعطير وتبخير المسجد الحرام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تبدأ تعطير وتبخير المسجد الحرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).