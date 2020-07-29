الكاظمي يوجه بحماية التظاهرات في اجتماع مع الساعدي والأسدي

2020/07/29 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بحماية التظاهرات، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي عقد اجتماعاً مع رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن، عبد الوهاب الساعدي".

وجرى خلال الاجتماع بحسب البيان "بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار ، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الارهابية ".

كما تناول الاجتماع "حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق، حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية المختصة، وضمن نطاق واجباتها، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين"، وفقا للبيان.

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