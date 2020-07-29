انخفاض سعر صرف الدولار في العراق


انخفاض سعر صرف الدولار في العراق
2020/07/29 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً بسعر صرف الدولار الأمريكي مق...

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