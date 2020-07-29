إصابة 5 أشخاص بانفجار عبوة داخل باص وسط بغداد

2020/07/29 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إصابة خمسة مواطنين بانفجار عبوة داخل عجلة نوع كيا وسط الع...





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