2020/07/29 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اعلنت شركة “تويتر” إنها قيدت قدرة دونالد ترامب الابن على الدخول إلى حسابه لمدة 12 ساعة، بسبب تغريدة نشرها خالفت سياسة موقعها الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا.ونشر الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب، تسجيلا مصورا، يوم الاثنين، لأطباء يتحدثون عن عقار “هيدروكسي كلوروكين” حذفته “تويتر” لاحقا.وحذفت التسجيل أيضا كل من شركة “فيسبوك” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تويتر” تعاقب نجل ترامب بسبب تسجيل عن كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تويتر” تعاقب نجل ترامب بسبب تسجيل عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).