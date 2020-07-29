الاستخبارات.. تلقي القبض على (6) إرهابيين في محافظة نينوى

2020/07/29 | 11:45 - المصدر: سكاي برس

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استنادا لاعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه في وقت سابق، ألقت مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية

عمل اثنان منهم في ما يسمى فرقة مؤ...

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