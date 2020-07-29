2020/07/29 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يصل اربيل وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصل اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصل اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).