الديمقراطي الكردستاني: يجب إقرار القوانين الخاصة بمكافحة الفساد

2020/07/29 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري بإقرار قوانين لمكافحة الفساد.

واكد برواري، ان البرلمان مستعد لتشريع القوانين التي تمكن الحكومة من القضاء على انتشار الفساد، لافتاً إلى أن الاليات التي تتبعها الحكومة ما زالت غير فعالة، لأن للفساد أوجهاً عديدة وليس الفساد المالي فقط، بل هناك استغلال السلطة وتكريس الروتين للحصول على بعض المكاسب.وطالب برواري الحكومة بتفعيل جميع الدوائر الرقابية وآلياتها الفنية وإحالة جميع ملفات الفساد على القضاء والاعلان عنها ومتابعتها من قبل الادعاء العام، وهذا يحتاج الى جهد جماعي من المجتمع والحكومة.

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