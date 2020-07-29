التحالف الدولي ينفي نقل قواته إلى مدينة كوباني السورية

2020/07/29 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى التحالف الدولي نقل قواته إلى مدينة كوباني السورية، بعد العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، مايلز كاكينز، أن قواتهم تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة ودير الزور لهزيمة داعش، مبينا إنهم يقدمون في المناطق الخاضعة قوات سوريا الديمقراطية المساعدة .

وأوضح أن التحالف الدولي ليس لديه أي خطط في الوقت الحالي لنقل قواتهم إلى مدينة كوباني، ولكن يمكنهم الاستمرار بدعم قوات سوريا الديمقراطية ليقوموا بعملياتهم العسكرية خارج مدينة الحسكة ودير الزور ضد داعش.

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