التظاهرات أبرز ملفاته.. الكاظمي يجتمع مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب

2020/07/29 | 11:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]عقد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.

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