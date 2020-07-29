أديب جزائري يبيع الخضروات لتمويل مشروعه الثقافي

2020/07/29 | 11:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمدخل مدينة برج بوعريريج 300 كلم شرق العاصمة الجزائرية، ينصب الكاتب والإعلامي المعروف، عبد الرّزاق بوكبة، طاولة الخضار التي اختارها كمشروع تجاري تصب عائداته اليومية لتمويل مولوده الثقافي الجديد “جمعية فسيلة للإبداع الثقافي”.غير آبه بكثرة الإلحاح الذي يرى في … Readmore

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