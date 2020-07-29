الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” في خانقين

2020/07/29 | 11:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحبطت قوة من اللواء 110 بالحشد الشعبي، الأربعاء، محاولة تسلل لتنظيم “ داعش” الإجرامي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه أن “قوة من الفوج الثالث في اللواء 110 بالحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لداعش في ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى”.وكانت احرقت قوة من […]

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