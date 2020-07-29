فيفا بصدد منع شخصيات رياضية عراقية من العمل مدى الحياة

2020/07/29 | 11:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر رياضي مطلع، الثلاثاء، ان عدد من الشخصيات الرياضية، مهددة بالإيقاف عن العمل الرياضي مدى الحياة.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم، تسلم مقاطع فيديو لعدد من الشخصيات الكروية العراقية فيها تهديدات معينة ستحال إلى لجنة الإخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم”.وأضاف ان “من بين هذه الشخصيات، […]

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