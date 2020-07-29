الكاظمي يصدر توجيهًا حول الاحتجاجات

2020/07/29 | 11:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعًا مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، فيما وجه بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية.

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعًا مع رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن، عبد الوهاب الساعدي"، مضيفًا أنه "جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الإرهابية".

أشار البيان إلى أن "الاجتماع تناول حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق، حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية المختصة، وضمن نطاق واجباتها، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".

وشهدت ساحة التحرير أحداث عنف ضد المتظاهرين في ليلة 27 تموز/يوليو، راح ضحيتها متظاهرين اثنين بالإضافة إلى 11 مصابًا.

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