الكاظمي يوجّه القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية

2020/07/29 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية .

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