بعد مواجهات بغداد.. الكاظمي يتمسك بحماية المتظاهرين

2020/07/29 | 11:58 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد المواجهات التي جرت ليل الإثنين الثلاثاء بين محتجين وقوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد، وأدت إلى مقتل متظاهر، شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة عدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، أو

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