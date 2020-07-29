صور.. جرحى في انفجار عبوة ناسفة بسيارة نقل ركب وسط بغداد

2020/07/29 | 11:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة داخل عجلة بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد، ماتسبب بإصابة خمسة مواطنين....

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