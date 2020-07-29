الخريجات تمرد نائم - منال حميد غانم

2020/07/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم ماذا يعني ان نتعلم ولا ننتج؟ وماذا يعني للسلطة ان كانت موجودة بأننا متعلمات لا نشكل ضرا ؟ ماذا تعني الدولة التي تنفق على التعليم الاولي والعالي ولا تريد ان تحصد محاصيل مابذرت؟ وماذا تتوقع عندما تعطل من يملكون الامل لسنوات كأدوات احتياطية صدئة؟ نحن نشكل اكثر من نصف السكان ولدينا خريجات بالالاف وبشتى الاختصاصات حتى تلك التي تعد مطلبا لدى الكثير من الدول من قبل النسويات كهدف لتحقيق جزء من المسا ......





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