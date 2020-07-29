أنس حزين - امال الحسين

2020/07/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_الحسين عند البدءمساءكان البرد قارسانجمة في الأفق بعيداصاطعةفي ألوان الطيفعلى الجنوبإلى الغربفي شتاء صقيعفي ليلة حالكةفي ساعة متأخرةعويل، عويلفوق التلاليطاول الجبالبرد يشتدصوت يمتدحزين، حزين.النجمة تشرف على المغيبكل شيءفي حركة دائمةأشجارأغصانأوراقتتصارع ..النجمة تغيبغاب العويلغاب الحزينحزين ......





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