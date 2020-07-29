«الإرتجال»في مسرح الشارع - حسام الدين مسعد

2020/07/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد (مسرح الشارع يشتغل علي الإرتجال )مقولة نحتاج الي تفكيكها لبلوغ الدلالة منها فالإرتجال :-هو« إنجاز عفوي مباشر لفكرة فنيه»بدأ المسرح الإنساني بالارتجال الفطري الطبيعي الذي كان يتسم بالعفوية والتلقائية والاحتفالية الشعبية ضمن مرحلة الظواهر الفردية، لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الحفظ والتنظيم مع مرحلة مأسسة المسرح، وإخضاعه لسلطة التأليف والتشخيص والإخراج والسينوغرافيا.



وعلى الرغم من كون المسرح الي ......





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