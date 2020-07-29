ادارة نفط ميسان تضع ثلاثة خيارات تدريبية لقيادة الفريق الكروي بالموسم المقبل

2020/07/29 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

كشف رئيس الهيأة الادارية لنادي نفط ميسان يحى زغير اليوم الاربعاء(29 تموز 2020)،إن ادارة النادي وضعت ...





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