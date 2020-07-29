نقابة أطباء البصرة تنعى طبيباً أخصائياً بعد إصابته بكورونا

2020/07/29 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

نعت نقابة أطباء العراق، فرع البصرة، الأربعاء (28 تموز 2020)، طبيباً أخصائياً بعد وفاته متأثراً في إصابته بفيروس كورونا.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تتقدم نقابة أطباء العراق - فرع البصرة بأحر التعازي والمواساة للاسرة الطبية برحيل الزميل د.عبد الرضا كاظم بهير الخفاجي-اخصائي الامراض الباطنية و التنفسية في مستشفى البصرة التعليمي".

وأضافت، أن "الطبيب الأخصائي وافاه الاجل أثر الإصابة بمرض الفيروس التاجي المستجد 19".





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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و169 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبحسب الإحصائية الروسية، فإن عدد المصابين الكلي بالفيروس التاجي بلغ

بغداد اليوم - السليمانية

أكد المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي، الثلاثاء (28 تموز 2020)، أن المحافظة تمر بأوضاع صحية جيدة خاصة بعد الانخفاض الكبير في اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال نقشبندي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان &q

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و302 اصابة جديدة بكورونا في الاقليم خلال 24 ساعة.

وقالت صحة الاقليم في بيان، إن "مجموع الاصابات بكورونا في اقليم كردستان بلغ 12937، وحالات الشفاء 8

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