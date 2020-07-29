بينهم ’’أبو دجانة وأبو البراء’’.. الإطاحة بستة دواعش في نينوى

2020/07/29 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأربعاء (29 تموز 2020)، الإطاحة بستة دواعش في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استنادا لاعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه في وقت سابق، ألقت مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان أن "اثنين من الإرهابيين يعملون في ما يسمى فرقة مؤتة تحت كنى ابو جنيد وابو حمزة، فيما عمل الاثنان الآخران في ما يسمى المعسكرات العامة تحت كنى ابو البراء وابو طارق، هذا وعمل الإرهابي المكنى ابو دجانة في ما يسمى جيش أعماق، وعمل الإرهابي الأخير والمكنى بابي مالك في ما يسمى فرقة عين جالوت، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وقتل وتهجير المواطنين، وفرض اتاوات باسم العصابات الإرهابية أثناء سيطرتهم على المحافظة آنذاك".

وتابع أنه "تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

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وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "عبوة انفجرت داخل عجلة نوع كيا، صباح اليوم الأربعاء، قرب محطة وقود

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل إلى محا

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