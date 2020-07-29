الحشد يحبط محاولة تسلل لداعش في خانقين

2020/07/29 | 12:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ديالىأحبطت قوة من اللواء 110 بالحشد الشعبي، الأربعاء، محاولة تسلل لداعش في خانقين.وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوة من الفوج الثالث في اللواء 110 بالحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لداعش في ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى".

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