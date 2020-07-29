الكاظمي يجتمع مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب

2020/07/29 | 12:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عقد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيسي جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقته "كلكامش برس"، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي عقد اليوم، اجتماعاً مع رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن، عبد الوهاب الساعدي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار ، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الارهابية".وتابع: "كما تناول الاجتماع حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق، حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية المختصة، وضمن نطاق واجباتها، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".

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