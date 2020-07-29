وزارة الاتصالات تحمل أصحاب الأبراج المسوقين أسباب ضعف خدمة الإنترنت

2020/07/29 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملت وزارة الاتصالات، أصحاب الابراج المسوقين، أسباب ضعف خدمة الإنترنت، بينما أكدت استعدادها لاستثمار الخطوط الضوئية في البلاد.

وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة باسم الأسدي إن ضعف خدمة الإنترنت يعود إلى الاعتماد على أصحاب الأبراج في تسويق الخدمة بطريقة غير صحيحة، بربط أكثر من مشترك على وصلات الخدمة، ما يضعف جودتها ويجعلها في تذبذب مستمر، مبيناً أن الوزارة تسعى لإدخال منظومة الكيبل الضوئي إلى الخدمة من أجل إنهاء أزمة تردي الخدمة.

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