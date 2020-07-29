2020/07/29 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي يوجه بحماية التظاهرات وتلبية المطالب المشروعة وعدم استخدام العنف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي يوجه بحماية التظاهرات وتلبية المطالب المشروعة وعدم استخدام العنف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي يوجه بحماية التظاهرات وتلبية المطالب المشروعة وعدم استخدام العنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).