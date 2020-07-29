وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بالتعليمات وتؤكد عدم وجود لقاح حتى الان

2020/07/29 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بتوصيات الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود لقاح ضد كورونا حتى الان.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في بيان إن معدلات الإصابة بالفيروس في العراق ما زالت ثابتة ولم تتراجع الامر الذي يستوجب الاستمرار بإجراءات الوقاية في حال تخفيفها لتجنب قفزة جديدة بالإصابات، مبينا أن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات كفيلة بتقليل الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص الإجراءات المتبعة مع المسافرين العائدين الى العراق أكد الجميلي عدم السماح لأي مسافر من دخول البلاد دون تقديم ورقة رسمية تثبت خلوه من المرض إضافة الى القيام بفحصه داخل المطار.

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