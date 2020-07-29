2020/07/29 | 12:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفادت المديرية العامة للاستخبارات في وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأربعاء، بإلقاء القبض على سكرتير تحرير أحد الجرائد العراقية بالشروع بالقتل في بغداد.وذكرت المديرية، في بيان، تلقته "كلكامش برس" ان مفارزها "ألقت القبض على أحد المتهمين بعد متابعته ونصب كمين له في شارع المتنبي في بغداد، مطلوب وفق أحكام المادة (٢٢٨و٢٢٩) من قانون العقوبات (الشروع بالقتل)".وبينت، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه تبين أنه يعمل سكرتير تحرير إحدى الجرائد العراقية، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالته الى جهة الطلب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل سكرتير تحرير أحد الجرائد العراقية بتهمة الشروع بالقتل في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعتقل سكرتير تحرير أحد الجرائد العراقية بتهمة الشروع بالقتل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).