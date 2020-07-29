2020/07/29 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف منع تسلل الارهابيين باتجاه الاراضي العراقية، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى طول الحدود مع دول الجوار الأخرى.وقال اللواء يحيى رسول، إن الحدود العراقية مؤمنة … Readmore

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