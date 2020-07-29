2020/07/29 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال رئيس هيأة استثمار بغداد شاكر الزاملي اليوم الأربعاء إن الهيأة سبعة مشاريع استثمارية أفقية في أطراف العاصمة بغداد بالاتجاهات الأربعة.يأتي ذلك لتوفير وحدات سكنية مع أزمة السكن التي تعاني منها العاصمة.وأشار الزاملي في تصريح لصحيفة شبه رسمية إلى أن المشاريع بمجملها “ستوفر 25 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة”.وأكد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار بغداد: ننفذ 7 مشاريع أفقية بـ 25 ألف وحدة سكنية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار بغداد: ننفذ 7 مشاريع أفقية بـ 25 ألف وحدة سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).