هل تنتصر حرارة الصيف المرتفعة على “كورونا”؟ .. الصحة العراقية تحسم الجدل بالدليل

2020/07/29 | 13:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد منذ انتشار فيروس كورونا في العالم والعراق تحديداً، يأمل الكثير من الناس أن تقضي درجات الحرارة أو تحد من الجائحة التي تضرب الكوكب.وبما أن العراق من ضمن الدول التي تحرقها أشعة الشمس اللاهبة في الصيف، حيث وصلت درجة الحرارة اليوم الأربعاء على سبيل المثال إلى 52 درجة مئوية في العاصمة بغداد، […]

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