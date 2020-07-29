العاهل الاردني يصدر مرسوماً لإجراء الانتخابات البرلمانية

2020/07/29 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام رسمية اردنية، إن العاهل الأردني الملك عبد الله أصدر مرسوماً ملكياً بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون 10 أيام.وكان البرلمان قد أنهى دورته التي استمرت 4 سنوات في ايار الماضي.ودستورياً تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.

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