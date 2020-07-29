التخطيط النيابية: موازنة 2021 ستشهد بعض التغييرات الاقتصادية

2020/07/29 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد.اكدت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الاربعاء، عدم حدوث تغييرات جذرية على موازنة 2021 لتطوير القطاع الإنتاجي غير النفطي، مبينة ان الحكومة عاجزة لغاية الان عن تحسين القطاع الصناعي.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـالمعلومة ان “ما سيحدث في الموازنة المقبلة هو اضافة بعض الاموال على الموازنة من خلال زيادة إيرادات […]

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