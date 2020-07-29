“زلزال اداري” ينتظر الكهرباء قبل العيد: الكوادر المتقدمة الى التقاعد!

2020/07/29 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف مصدر نيابي, الأربعاء , عن عزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخاذ قرار بحل جميع الكوادر المتقدمة في وزارة الكهرباء, مشيرا الى ان القرار سيصدر بمرسوم ديواني بإحالة تلك الكوادر الى التقاعد قبل بداية عطلة عيد الأضحى المبارك .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش مع […]

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