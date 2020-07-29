مستشرق اسرائيلي: الدولة الكردية باتت من الماضي والاقليم خسر جميع الاوراق لصالح بغداد

2020/07/29 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مستشرق إسرائيلي، أن إسرائيل تشعر بانكسار حلمها الكردي، ما يتطلب المناداة “يا للعار”، لأنها استثمرت على فترات متقطعة ولعقود طويلة في المشروع الكردي لتحقيق الاستقلال، مشيرا إلى أن الدولة الكردية باتت من الماضي والاقليم خسر جميع الاوراق لصالح بغداد.وقال إيهود يعاري، محرر الشؤون الفلسطينية والعربية، الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ووثيق […]

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