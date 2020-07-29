2020/07/29 | 13:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت وزارة الصحة والبيئة، أن ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث تغييرًا في أعداد المصابين بكورونا، لافتة إلى أن العراق ما زال ضمن الموجة الأولى للفيروس.

الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث أي تغير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على عكس ما كان متوقعًا في بداية انتشاره

قال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "أغلب دول العالم تعرضت لموجة ثانية من الفيروس، إلا أن العراق لا زال في الموجة الأولى ولم تنته حتى الآن".

اقرأ/ي أيضًا: "كورونا" في العراق: مؤشر الشفاء يرتفع إلى 70 بالمئة

بين الجميلي أن "الإصابات لا زالت مرتفعة ومن المتوقع تعرض البلاد لموجة جديدة من الفيروس في ظل عدم توفر العلاج، فضلًا عن عدم التزام المواطنين"، مشيرا الى ان "ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث أي تغير في أعداد الاصابات بفيروس كورونا على عكس ما كان متوقعا في بداية انتشاره".

وفيما يخص العلاجات علق الجميلي قائلًا إن "حصة العراق من الأدوية هي حسب ما يطلبه"، لافتًا إلى أن "أغلب الأدوية هي تجريبية وتجرب سريريًا ولا توجد أدوية صنعت خصيصًا لهذا الوباء".

وتابع أن "العراق يتواصل مع الشركات المنتجة باجتماعات رسمية لغرض أن يكون أحد الدول التي تحصل على اللقاح في حال إكمال الدراسات وبدء تسويقه".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة: رفع الحظر كليًا بعد العيد يعتمد على الموقف الوبائي

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتخطى الـ112 ألف حالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق ما زال ضمن الموجة الأولى لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق ما زال ضمن الموجة الأولى لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).