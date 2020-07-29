كتلة صادقون: إيران الدولة الوحيدة التي وقفت مع العراق

2020/07/29 | 13:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن كتلة صادقون النيابية العراقية نعيم العبودي، أن إيران هي الدولة الوحيدة التي وقفت مع العراق، والولايات المتحدة الأميركية وراء عرقلة ملف ...

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