العجز التجاري التركي ينخفض 17% على أساس سنوي

2020/07/29 | 13:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الأربعاء انخفاض عجز التجارة الخارجية لتركيا 17 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران إلى 2.846 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.وقال المعهد إن صادرات تركيا قفزت 15.7 بالمئة وارتفعت الواردات 8.3 بالمئة مقارنة مع يونيو حزيران 2019، مما يعكس انتعاشا في النشاط الاقتصادي الذي تراجع بشدة خلال عزل عام للحد من تفشي فيروس كورونا في الشهور الماضية.

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