الصحة العراقية تحذر من موجة كورونا جديدة وتؤكد ان ارتفاع درجات الحرارة لم يخفض انتشار الوباء

2020/07/29 | 13:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث أي تغيير في أعداد الإصابات بكورونا، مبينةً أن العراق ما يزال في الموجة الأولى من الفايروس ومن المتوقع تعرضه لموجة جديدة “في ظل عدم توفر العلاج وعدم التزام المواطنين”.وقال … Readmore

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