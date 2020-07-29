الرشيد يوجه فروعه باستئناف الدوام يوم غد لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/07/29 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

مصرف الرشيد يوجه فروعه باستئاف الدوام ليوم غدا الخميس لدفع الرواتب

وجه مدير عام مصرف ال...





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